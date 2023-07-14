Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» менее € 500 тыс. в год
Поделиться
Стал известен размер заработной платы российского полузащитника Далера Кузяева по контракту с французским «Гавром». По информации Sport24, футболист сборной России будет получать во Франции € 350 тыс. в год.
Соглашение Кузяева, перешедшего в новый клуб 12 июля, рассчитано на два года. «Гавр» — первый европейский клуб в карьере полузащитника. Эта французская команда лишь в прошлом сезоне гарантировала себе место в элитном дивизионе национального чемпионата. По данным портала Transfermarkt, Кузяев — самый дорогой футболист «Гавра».
Ранее в руководстве «Гавра» заявляли, что Кузяев пошёл на уступки в заработной плате, а американский владелец команды приложил определённые усилия, чтобы пригласить россиянина в клуб.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:09
-
12:54
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:16
-
12:04
-
11:47
-
11:37
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
10:57
-
10:54
-
10:47
-
10:46
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
09:58
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:24
Партнерский контент