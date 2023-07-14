Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» менее € 500 тыс. в год

Стал известен размер заработной платы российского полузащитника Далера Кузяева по контракту с французским «Гавром». По информации Sport24, футболист сборной России будет получать во Франции € 350 тыс. в год.

Соглашение Кузяева, перешедшего в новый клуб 12 июля, рассчитано на два года. «Гавр» — первый европейский клуб в карьере полузащитника. Эта французская команда лишь в прошлом сезоне гарантировала себе место в элитном дивизионе национального чемпионата. По данным портала Transfermarkt, Кузяев — самый дорогой футболист «Гавра».

Ранее в руководстве «Гавра» заявляли, что Кузяев пошёл на уступки в заработной плате, а американский владелец команды приложил определённые усилия, чтобы пригласить россиянина в клуб.