Спортдиректор «Гавра»: Кузяев и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!

Спортивный директор французского «Гавра» Матьё Бодмер рассказал о переговорах с российским полузащитником Далером Кузяевым и его отцом Адьямом Кузяевым по переходу игрока в клуб.

«Когда мне дали идею подписать Кузяева, я подумал, что это невозможно! Во время переговоров мы столкнулись с чем-то удивительным. Он оказался очень скромным человеком, несмотря на всё своё прошлое. Он и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!» — приводит слова Бодмера официальный сайт «Гавра».

Кузяев согласовал контракт с «Гавром» на два года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе 30-летнего полузащитника в турецкий «Бешикташ» или французскую «Тулузу». Кузяев имел право самостоятельно выбирать новую команду, так как был свободным агентом.