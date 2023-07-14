Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Гавра»: Кузяев и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!

Спортдиректор «Гавра»: Кузяев и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор французского «Гавра» Матьё Бодмер рассказал о переговорах с российским полузащитником Далером Кузяевым и его отцом Адьямом Кузяевым по переходу игрока в клуб.

«Когда мне дали идею подписать Кузяева, я подумал, что это невозможно! Во время переговоров мы столкнулись с чем-то удивительным. Он оказался очень скромным человеком, несмотря на всё своё прошлое. Он и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!» — приводит слова Бодмера официальный сайт «Гавра».

Кузяев согласовал контракт с «Гавром» на два года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе 30-летнего полузащитника в турецкий «Бешикташ» или французскую «Тулузу». Кузяев имел право самостоятельно выбирать новую команду, так как был свободным агентом.

Материалы по теме
В «Гавре» рассказали о планах по использованию Далера Кузяева на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023