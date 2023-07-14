Спортдиректор «Гавра»: Кузяев и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!

Спортивный директор французского «Гавра» Матьё Бодмер рассказал о переговорах с российским полузащитником Далером Кузяевым и его отцом Адьямом Кузяевым по переходу игрока в клуб.
«Когда мне дали идею подписать Кузяева, я подумал, что это невозможно! Во время переговоров мы столкнулись с чем-то удивительным. Он оказался очень скромным человеком, несмотря на всё своё прошлое. Он и его отец — люди слова. В футболе так бывает не всегда!» — приводит слова Бодмера официальный сайт «Гавра».
Кузяев согласовал контракт с «Гавром» на два года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе 30-летнего полузащитника в турецкий «Бешикташ» или французскую «Тулузу». Кузяев имел право самостоятельно выбирать новую команду, так как был свободным агентом.
- 14 июля 2023
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