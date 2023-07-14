Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

24-летний звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе находится в постоянном контакте с двумя футболистами мадридского «Реала» — Орельеном Тчуамени и Эдуарду Камавинга, сообщает Defensa Central.

По информации источника, французские футболисты регулярно общаются, в том числе и о переходе Килиана в стан «сливочных». Таким образом, Тчуамени и Камавинга лучше всего осведомлены о ситуации вокруг Мбаппе, но не могут раскрыть его планы на публику. Тем не менее они могут сыграть ключевую роль в трансфере Килиана в «Реал». Также сообщается, что бóльшая часть мадридской команды с восторгом относятся к возможному переходу Мбаппе и видят в нём идеальную замену ушедшему Кариму Бензема.

Напомним, ранее собщалось, что «Реал» скорее всего, будет стараться подписать 24-летнего звёздного нападающего «ПСЖ» следующим летом, а не этим.