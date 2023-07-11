«Реал Мадрид» предпочтёт подписать Мбаппе в следующем году

«Реал Мадрид», скорее всего, будет стараться подписать 24-летнего звёздного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе следующим летом, а не этим, сообщает Football Espana.
По информации источника, позиция руководства сливочных не изменилась – они так же планируют ждать следующего лета, чтобы подписать форварда сборной Франции свободным агентом. Несмотря на ультиматум, который парижский клуб поставил Мбаппе, в «Реале» спокойны по поводу ситуации вокруг игрока. В свою очередь «ПСЖ» постарается убедить Килиана подписать новый контракт. В случае неудачи парижане начнут обсуждать цену на игрока и планируют начать активно продавать его в августе. «Реал» будет готов вмешаться и выкупить француза этим летом только в том случае, если цена будет приемлемой.
Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.
- 11 июля 2023
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