Ковтун: россияне порой не хотят переходить в «Зенит», понимая, что будут сидеть в запасе

Российский тренер Юрий Ковтун высказался о большом количестве бразильцев в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Не исключено подписание ещё одного иностранца, если Вендел уйдёт. На данный момент клуб выбрал такой путь развития, стратегию. Он ориентируется на бразильцев. Есть и россияне, но немногие из них получают регулярную практику. Возможно, потому отечественные футболисты порой не хотят переходить в «Зенит», понимая, что придётся сидеть в запасе, пусть завоёвывая титулы. Вместе с тем они осознают, что в других командах РПЛ, даже ставящих перед собой серьёзные задачи, сегодня есть реальная возможность выходить на поле», — приводит слова Ковтуна RT на русском.

Вчера, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).