Что не так с командой Сергея Семака? Тактический разбор Суперкубка, который «Зенит» выиграл без ударов в створ.

«Зениту» надо срочно решать проблему с лидером. В матче с ЦСКА чемпиона было не узнать

«Зенит» оказался сильнее ЦСКА в матче за Суперкубок России — 0:0 в основное время и 5:4 в серии пенальти.

До серии пенальти команда Сергея Семака играла гораздо хуже ЦСКА, уступив по ударам (3-14), ударам из штрафной (3-7) и ударам в створ (0-4). Устоять до послематчевой серии «Зениту» помогли сейвы Михаила Кержакова и промахи соперника. Почему же действующий чемпион был настолько невразумителен?

«Зенит» пока не готов играть без Вендела

В «Зенит» до сих пор не вернулся Вендел, который находится в Бразилии и пытается найти себе новую команду. Его отсутствие — огромная потеря: в прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим центральным полузащитником во всей лиге по xGChain (18,07) и по xGBuildup (12,49).

i xGChain — это ожидаемые голы всех атак, в которых принял участие определённый игрок; XGBuildup — ожидаемые голы команды в атаках, в которых конкретный футболист принял участие на их ранней стадии

Во многом благодаря Венделу в прошлом сезоне «Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по голам (74), а Малком выиграл бомбардирскую гонку (23). В схеме Семака Вендел стал ключевой фигурой после ухода Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы — команда стала играть больше низом, а дирижером заделался бразилец. Показательно, что в матче за Суперкбок с ЦСКА у «Зенита» возникла проблема с созданием острых подходов к воротам — то, за что отвечал как раз Вендел.

В прошлом сезоне «Зенит» играл по схеме 4-3-3. Ниже пример состава.

Фото: Схема 1. «Зенит» в прошлом сезоне

Как будет нынче, пока неизвестно. В матче с ЦСКА Сергей Семак выкатил расстановку 4-4-2 — напротив чужих ворот в атаке с первых минут действовали Малком и Кассьера, а с флангов созидали Клаудиньо и Мантуан. Данный вариант оказался крайне сырым. Не помогали в создании острых подходов даже отходы Клаудиньо в глубину — бразилец и вовсе стал первым заменённым в составе своей команды, после чего разнервничался и ушёл в раздевалку.

Схема 2. Стартовый состав «Зенита» в матче с ЦСКА

Интересно, что в прошлом сезоне РПЛ «Зенит» за всё время в команде Сергея Семака показал лучшее время владения мячом — 63% в среднем за игру. В матче за Суперкубок с ЦСКА этот показатель оказался почти таким же — 64%. Только вот голевые моменты пропали — показательна вся статистика ударов, которая приведена в начале материала.

По Клаудиньо тоже не всё так просто.

Проблема команды Сергея Семака неудачно наложилась на сильную сторону ЦСКА

К несчастью сине-бело-голубых, им выпало сыграть против очень организованной команды. Если против другого соперника потерю лидера можно было восполнить лучшим в России классом игроков, то против ЦСКА только этого крайне мало. Красно-синие традиционно надёжно оборонялись по расстановке 5-4-1. В прошлом сезоне игра в этой схеме позволила армейцам стать второй командой лиги по крепости обороны (27 пропущенных мячей). Меньше в свои ворота позволил забить лишь «Зенит» (20).

Фото: Схема 3. ЦСКА при позиционной обороне в матче с «Зенитом»

Интересно, что уже весной у «Зенита» были проблемы с ЦСКА — команда Семака уступила в Москве в рамках РПЛ, пропустив единственный мяч от Фёдора Чалова и не забив ничего в ответ. Но тогда игра была ближе к равной: 11-12 по ударам в пользу сине-бело-голубых и 6-4 по ударам из штрафной в пользу красно-синих. Вендел в том матче вышел в стартовом составе.

Команда Владимира Федотова вообще, пожалуй, худший соперник для «Зенита» на старте сезона из всех возможных. Когда Федотов в позапрошлом сезоне тренировал «Сочи», то ни разу не уступил команде Семака в двух матчах РПЛ — ничья 0:0 и победа 2:1. Южане тоже при обороне действовали по схеме 5-4-1.

Проблему «Зенита» в атаке прямо сейчас не признать нельзя. Но и на силу соперника закрывать глаза недопустимо — по умению качественно разрушать чужие замыслы ЦСКА грозен.

Тренер ЦСКА Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпиону России нужно либо находить оптимальные сочетания без Вендела, либо договариваться с ним о возвращении

На сегодняшний день у «Зенита» два варианта — оба обозначены выше. Минус каждого из них — команде потребуется время, чтобы либо сыграться, либо дождаться игрока и обретения им оптимальных кондиций. Сбои на старте ещё возможны.

Сложившаяся ситуация в «Зените» — шанс соперникам показать свою готовность бросить перчатку команде, которая пять лет подряд становится чемпионом России. Но ситуация такая, что у конкурентов проблем как минимум не меньше. И история ЦСКА показательна.

Если бы армейцы имели в своём распоряжении более классных атакующих игроков, то красно-синих уже сегодня можно было записывать в конкуренты действующему чемпиону в борьбе за титул в РПЛ. Но как это сделать, когда худо-бедно стабильно забивать готов лишь Чалов, для которого в порядке вещей и запарывать моменты? Поэтому «Зенит» как был, так и остаётся главным фаворитом РПЛ. Даже с учётом очень слабого матча с ЦСКА. Хоть представление и было очень слабым, у конкурента не хватило сил наказать.