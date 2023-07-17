Матч Первой лиги в Новороссийске начался позже на 10 минут по вине болельщиков

Фанаты на 10 минут задержали начало матча 1-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Черноморец» в Новороссийске принимал «Аланию». Стартовый свисток арбитра прозвучал позже из-за потасовки, возникшей на трибунах, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, болельщик «Черноморца» сорвал шарф с фаната «Алании» и через всё поле побежал к своим трибунам, спровоцировав погоню. Одному из болельщиков, приехавших поддержать гостей, в свою очередь, удалось похитить баннер новороссийских фанов, в результате возникла потасовка, приведшая к задержке начала игры. Успокаивать разбушевавшихся болельщиков пришлось даже игрокам «Алании».

Что касается футбола, то матч закончился вничью – 1:1. На гол полузащитника «Алании» Батраза Гурциева с пенальти (66-я минута) точным ударом ответил Владислав Руденко (82-я).