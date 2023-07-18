Гурам Аджоев: в ближайшее время совершенно точно буду заниматься Народной футбольной лигой

Многолетний руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился своими дальнейшими планами.
«В ближайшее время совершенно точно буду заниматься Народной футбольной лигой, где являюсь президентом и основателем. Сейчас можно уверенно говорить, что это состоявшийся проект. Он запущен, растёт и развивается. Есть предпосылки для того, чтобы лига сделала большой шаг вперёд, стала ещё лучше.
В этом году чемпионат НФЛ прошёл в седьмой раз. На финальную часть в Москву приехали 15 команд из разных регионов России. Я получаю удовольствие, когда вижу, с каким рвением и желанием играют в футбол люди старше 45 лет. В своё время многим не повезло поиграть на высоком уровне, но теперь они реализуют свои детские мечты в нашем турнире, где их с трибун поддерживают дети, внуки, жёны и друзья. Накал в каждой игре просто сумасшедший! Все хотят выиграть, никто никому не хочет уступать.
Уверен, что лига будет развиваться, но бывшим футболистам у нас выступать нельзя. Играют только любители, то есть те, кто никогда не имел контрактов с профессиональными футбольными клубами. Что касается представителей шоу-бизнеса, то ради бога, пусть заявляются, это только поднимет интерес к турниру. Главное, чтобы они были старше 45 лет. Всё же регламент нужно соблюдать», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».
- 18 июля 2023
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