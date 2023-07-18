Гурам Аджоев: могу подтвердить, что я покинул тульский «Арсенал» на прошлой неделе

Многолетний руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что покинул клуб на прошлой неделе.

«Да, могу подтвердить, что покинул тульский «Арсенал». Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе.

Были разные периоды. И громкие победы, и обидные поражения. В целом за это время показали более чем достойные, очень серьёзные результаты. Мы три чемпионата подряд финишировали в первой восьмёрке в РПЛ, вывели «Арсенал» в еврокубки, играли в полуфинале Кубка России. Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом», хотя футболу в Туле 100 лет. Это всё исторические результаты, лучшие достижения за всё время существования клуба», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».