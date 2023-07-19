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Бекхэм заявил, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрели 3,5 миллиарда зрителей

Бекхэм заявил, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрели 3,5 миллиарда зрителей
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«В наш город и наш клуб перешёл величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели.

Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число», – приводит слова Бекхэма All About Argentina.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

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