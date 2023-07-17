Презентация Месси в США прошла скромно. Её вообще чуть не отменили перед стартом

Лео Месси показали 18 тысячам американцев. И нескольким козам. Да-да, в США уже настолько прониклись культом чемпиона мира, что протащили к арене этих чудных животных. Ассоциации очевидны – в английском языке слово пишется как goat. Полная схожесть с аббревиатурой GOAT, придуманной Мохаммедом Али. Перевод – «лучший во все времена». Так что креативу можно позавидовать.

Вообще, всё могло сорваться. На Майами неожиданно обрушился шторм – за 40 минут до официального начала. Болельщицкие танцы у стадиона пришлось резко свернуть и бежать внутрь. Хотя на арене «Интера» даже нет крыши – такая себе защита от дождей. Зато погода помогла попасть на мероприятие нескольким десяткам безбилетников. Для них катаклизм – точно плюс.

Глобально это вряд ли подпортило впечатление. Разве что для тех, кто ждал трансляции события в Европе – из-за разницы во времени. Старт мероприятия сдвинули на полтора часа. Но в итоге всё равно начали чуть позже. Главные действующие лица – владельцы клуба Дэвид Бекхэм, братья Мас, Месси и Бускетс – да, полузащитника «Барсы» презентовали вместе с Лионелем.

Событие сложно назвать историческим и сверхзапоминающимся. Хотя бы потому что оно длилось всего около 30 минут. Всё по классике, без излишеств. Сначала слова боссов клуба, потом выход Месси (и Бускетс тоже был рядом), слова Лео, видеоролик, где аргентинца приветствуют американские звёзды – от игрока НБА Стефа Карри до мэра Флориды. И на финише – красочный салют. Казалось, уж под такое событие можно придумать что-то более масштабное. Но, видимо, решили не заморачиваться. Это же не американский футбол или баскетбол. Всё скромно.

Лионель Месси на презентации Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Главный хайлайт – выход Месси под овации толпы. Собравшиеся, конечно, были в восторге увидеть легенду не только на фото в супермаркете (кстати, сетевой магазин, где был Лео – партнёр «Интера»), но и вживую. Сам аргентинец тоже светился, обнимался со всеми. А после произнёс двухминутную речь – единственное публичное обращение футболиста к зрителям. И то на испанском. Так что вряд ли все всё поняли. Да и какого-то оригинального посыла она не несла.

Лионель Месси нападающий «Интер Майами» «Прежде всего я хочу поблагодарить жителей Майами за всю эту любовь и гостеприимство. Я очень взволнован и счастлив быть здесь. Я хочу поблагодарить Хорхе Маса, Дэвида, его семью за приём. Очень хочу начать тренироваться и играть. Прихожу с желанием, чтобы мне всегда приходилось бороться, побеждать, помогать клубу продолжать расти.



Не сомневаюсь, что мы сделаем всё возможное для достижения поставленных целей. Очень рад, что выбрал этот город со своей семьёй, выбрал этот проект, и я не сомневаюсь, что он нам очень понравится. Наверняка мы прекрасно проведём время и произойдут очень приятные вещи».

Совладелец клуба Хорхе Мас был не менее воодушевлён. Его речь получилась ещё короче.

«Это подарок для города. Сегодня вечером мы все празднуем. Майами – город, который открыл свои объятия моей семье и многим другим, ищущим свободы. Мы празднуем в стиле Майами – под дождём! Это святая вода», – сказал Мас, обращаясь к толпе.

Руководство МЛС тоже не скрывало восторга. Пусть пока и работают неидеально. Например, эсэмэмщики накануне презентации перепутали фото Бускетса и Арбелоа. Быстро исправились. И даже пошутили над собой. Но адаптироваться к дополнительному вниманию придётся ещё долго. Вот что сказал комиссар лиги Дон Гарбер уже после мероприятия.

«Мы хотим, чтобы МЛС была лигой выбора. Лигой выбора для игроков, болельщиков, партнёров и в конечном счёте для инвесторов. Думаю, что приход Месси – это настоящее свидетельство того, где находится МЛС и куда она движется в ближайшие годы».

Болельщики на презентации Месси Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Дебюта Месси за клуб ждут уже 21 июля – в игре с «Шарлоттом». А ещё наверняка надеются, что с ним команда уйдёт с неприличного последнего места в лиге. Иметь такого игрока и болтаться внизу слишком уж несолидно.