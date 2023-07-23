«Не хотим иметь дело с русскими». Директор «Сассуоло» о срыве перехода Рожерио в «Спартак»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал сорванный трансфер защитника итальянского клуба Рожерио в московский «Спартак».
«Правда ли, что мы не продали Рожерио в московский «Спартак» по этическим причинам? Совершенно верно. Переговоры вёл его агент, было очень серьёзное предложение в размере € 8 млн, и, учитывая всё это как владельцы и руководство, мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими.
Ценой потери его бесплатно в 2024 году? Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определённой страной. И да, ценой потери его бесплатно. Дело не в том, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера, если поступят предложения от других клубов, мы их оценим», — приводит слова Карневали La Gazzetta dello Sport.
- 23 июля 2023
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