Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хотим иметь дело с русскими». Директор «Сассуоло» о срыве перехода Рожерио в «Спартак»

«Не хотим иметь дело с русскими». Директор «Сассуоло» о срыве перехода Рожерио в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал сорванный трансфер защитника итальянского клуба Рожерио в московский «Спартак».

«Правда ли, что мы не продали Рожерио в московский «Спартак» по этическим причинам? Совершенно верно. Переговоры вёл его агент, было очень серьёзное предложение в размере € 8 млн, и, учитывая всё это как владельцы и руководство, мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими.

Ценой потери его бесплатно в 2024 году? Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определённой страной. И да, ценой потери его бесплатно. Дело не в том, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера, если поступят предложения от других клубов, мы их оценим», — приводит слова Карневали La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Агент Рожерио не исключил вариант перехода бразильца в «Спартак» в будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023