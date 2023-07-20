Агент Рожерио не исключил вариант перехода бразильца в «Спартак» в будущем

Футбольный агент Винисиус Пратес, представляющий интересы бразильского защитника «Сассуоло» Рожерио, рассказал, что переход футболиста в московский «Спартак» в будущем не исключён.

«Мы находим странным, что клубы сначала обо всём договорились, а потом планы поменялись. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта. Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше. Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев. Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак», — приводит слова Пратеса Metaratings.

Ранее агент Рожерио сообщил, что его переход в «Спартак» этим летом сорвался из-за позиции «Сассуоло» по происходящему на территории Украины.