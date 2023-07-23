Александр Бубнов: ЦСКА необходимо срочно искать усиление

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА (2:1).

«Перед матчем я отдавал преимущество армейцам. Во-первых, они хорошо смотрелись в Суперкубке. Во-вторых, у «Урала» слишком много потерь и на матч с ЦСКА пришлось выходить новичкам.

Поначалу у гостей были стопроцентные моменты, но вновь подводила реализация. Чалов и Заболотный могли забивать: используй они эти моменты — игра была бы сделана. А потом откуда ни возьмись пришла ошибка Акинфеева… Игорь не рассчитал с выходом, но там и Роша ошибся. Он бросил Аюпова и зачем-то пошёл перехватывать мяч. В итоге игрок «Урала» оказался свободен и ему осталось только забить в пустые ворота. Это было тяжёлым ударом для ЦСКА — и это понятно. В конце концов, они привыкли, что Акинфеев надёжен и ему несвойственны такие ошибки.

«Урал» выровнял игру и даже стал поддавливать. А тут ещё Роша получил травму. Несмотря на ошибку, это ключевой игрок обороны. Учитывая ещё и отсутствие Дивеева, Федотову придётся, по всей видимости, перекраивать защиту.

С пенальти армейцам тоже не повезло. Надо же Мухину, которого Федотов выпустил на позицию под нападающими, было оказаться в этот момент в своей штрафной! В итоге два глупых гола и поражение, после которого возникает много сомнений. Кем ЦСКА дальше-то играть? В защите никого не осталось, Медина ушёл, Карраскаль не играет… Скамейки тоже нет совсем. Такими темпами могут и в тройку не попасть. Это тревожный звоночек для болельщиков клуба. Готовность к сезону оставляет желать лучшего, и необходимо срочно искать усиление», — приводит слова Бубнова Sportbox.