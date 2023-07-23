Самые важные события субботы в РПЛ. Плохие новости для «Зенита», ужасные — для ЦСКА

В субботу, 22 июля, состоялись четыре игры 1-го тура чемпионата России. В этих матчах были и сюрпризы, и яркие моменты, и спорные судейские решения. Главные события дня РПЛ – в нашем обзоре.

Редкая ошибка Акинфеева и новая травма защитника ЦСКА

ЦСКА сыграл на равных с «Зенитом» в Суперкубке, и, казалось, готов в этом сезоне побороться за золото. Однако команда Владимира Федотова неожиданно стартовала в чемпионате с поражения от «Урала» в Екатеринбурге со счётом 1:2.

Самый примечательный момент матча между «Уралом» и ЦСКА – первый гол команды Виктора Гончаренко. Редкую для себя ошибку на выходе допустил Игорь Акинфеев. После подачи углового голкипер армейцев махнул мимо мяча. У Александра Юшина получился почти «сухой лист», но мяч всё же подправил головой новичок уральцев Тимур Аюпов.

«Урал» впервые за 28 лет победил ЦСКА. Ещё одной неприятностью для армейцев стала потеря Виллиана Роши. Получивший повреждение защитник не доиграл даже до перерыва. Федотов лишился из-за травм уже нескольких игроков обороны. Ранее выбыли Игорь Дивеев и Илья Агапов. Хотя ЦСКА и так страдает от отсутствия трансферов.

Дубль Кассьерры и спорное удаление Александрова

Действующий чемпион России «Зенит» стартовал с победы, но и для команды Сергея Семака первый матч чемпионата получился очень тяжёлым. В равных составах петербуржцы не смогли забить «Пари НН», а вышли вперёд только после удаления на 48-й минуте защитника Виктора Александрова. Судья Сергей Иванов показал спорную красную карточку. Зелимхан Бакаев убегал к воротам хозяев, но это не был чистый выход один на один. Фол, казалось, тянул только на жёлтую, которую Иванов сначала и показал Александрову. Арбитр поменял своё решение после просмотра повтора.

Впрочем, судья Игорь Федотов, разбирая этот эпизод, поддержал Иванова:

«Сейчас в нашем судействе всё поменялось, то, что в том сезоне было – прошу забыть. Департамент сейчас смотрит на эпизоды, которые могут «спасти» судью. Они смотрят на управление игрой в первую очередь, а не на жёлтые карточки, которые ни к чему не привели.

По моменту с красной карточкой в игре «Зенита» – повтор, который показал Кукуян Иванову, доказывает – это красная карточка. В край штрафной забегал атакующий игрок или нет, но мяч был под контролем Бакаева, игроки соперника – за линией мяча, и он мог спокойно срезать угол и бить по воротам. То, что Иванов показал лишь жёлтую – это ошибка, он отстал от эпизода, который был для него открыт, решил, что мяч уходит в сторону. Судья не расценил положение игроков. Правильно, что в итоге он удалил Александрова».

Два удивительных факта, связанных с игроками «Зенита». Первый – плохая новость: на скамейке запасных остался Малком. Семак объяснил это нежеланием рисковать бразильцем перед готовящимся трансфером в «Аль-Хиляль». Без него, как мы увидели сегодня, команде будет тяжеловато. Вторая новость хорошая – дубль в ворота «Пари НН» оформил Матео Кассьерра. Колумбиец забил столько же голов, сколько за весь прошлый сезон РПЛ в составе «Зенита».

Победитель Первой лиги «Рубин» неожиданно отобрал очки на выезде у «Локомотива» – лучшей команды второй части сезона РПЛ. Казанцы были близки даже к победе, но пропустили на 88-й минуте.

В составе команды Рашида Рахимова прекрасно дебютировал новый нападающий Мирлинд Даку, купленный за € 1,2 млн у хорватского «Осиека». Уже на третьей минуте косовар забил гол с передачи 18-летнего дебютанта РПЛ Рожкова (этот парень вообще впервые сыграл в официальном матче во взрослом футболе!) А во втором тайме Даку поучаствовал в голевой передаче в голе Джоэля Фамейе.

«Локомотив» спасли от поражения голы Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора. Левый защитник демонстрирует поразительную результативность для игрока своего амплуа в 2023 году – это уже пятый забитый мяч Тикнизяна с середины апреля. Всего же за карьеру он отличался в РПЛ семь раз. С Изидором связан не менее поразительный факт. Француз забивает восемь (!) матчей подряд после выходов на замену. «Локо» нашёл своего Сульшера или Алькасера.

Едва ли кто-то, кроме самарских болельщиков, ждал и выездной победы «Крыльев Советов» над «Ахматом». Матч в Грозном запомнится очень красивыми голами игроков команды Игоря Осинькина.

Воспитанник «Манчестер Сити» Бенхамин Гарре открыл счёт после сумасшедшего прохода. По пути к воротам он обыграл троих соперников – Бернарда Беришу, Марата Быстрова и новичка «Ахмата» Ясмина Челиковича. Завершил своё соло аргентинец ударом по центру на средней высоте.

Самое потрясающее, что во втором тайме похожий победный гол «Крыльев Советов» забил и российский полузащитник Сергей Бабкин. Он тоже просочился между двумя защитниками, убрал на замахе третьего – Дарко Тодоровича, а после этого переиграл голкипера Гиорги Шелию. Самарцы любят и умеют играть красиво.

1-й тур нового сезона доказывает – Российская Премьер-Лига заслуживает того, чтобы за ней следить.