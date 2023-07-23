Месси, Бекхэм и Дженна Ортега снялись в рекламе adidas, посвящённой женскому ЧМ-2023

Аргентинский нападающий Лионель Месси, бывший английский футболист Дэвид Бекхэм и известная американская актриса Дженна Ортега приняли участие в рекламе adidas, посвящённой чемпионату мира по футболу среди женщин — 2023.

Женский чемпионат мира — 2023 проводится с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла национальную команду Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, на счету которой две победы. Сборные Норвегии и Японии завоевали по одному титулу.