Игрок «Крыльев Советов» Сергей Бабкин назвал гол в ворота «Ахмата» лучшим в карьере

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о забитом мяче в ворота грозненского «Ахмата» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Бабкин отличился на 85-й минуте, забив второй мяч своей команды. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1.

«Думаю, что самый красивый гол в карьере, тем более что забиваю я не так много. Наши голы с Гарре вышли похожими, но у Антонио, наверное, более солидный. Он сделал финты на большой скорости. Мне где‑то чуть‑чуть повезло, но я очень доволен, что так получилось», — приводит слова Бабкина «Матч ТВ».

Первый мяч самарцев на счету нападающего Бенхамина Гарре. В составе хозяев отличился нападающий Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.