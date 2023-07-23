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Игрок «Крыльев Советов» Сергей Бабкин назвал гол в ворота «Ахмата» лучшим в карьере

Игрок «Крыльев Советов» Сергей Бабкин назвал гол в ворота «Ахмата» лучшим в карьере
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о забитом мяче в ворота грозненского «Ахмата» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Бабкин отличился на 85-й минуте, забив второй мяч своей команды. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1.

«Думаю, что самый красивый гол в карьере, тем более что забиваю я не так много. Наши голы с Гарре вышли похожими, но у Антонио, наверное, более солидный. Он сделал финты на большой скорости. Мне где‑то чуть‑чуть повезло, но я очень доволен, что так получилось», — приводит слова Бабкина «Матч ТВ».

Первый мяч самарцев на счету нападающего Бенхамина Гарре. В составе хозяев отличился нападающий Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.

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