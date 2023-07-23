«Акрон» уверенно обыграл «Волгарь» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались астраханский «Волгарь» и «Акрон» из Тольятти. Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 4:1.

На седьмой минуте матча Абу-Саид Эльдарушев вывел гостей вперёд. На 45+3-й минуте Тимур Жамалетдинов сумел сравнять счёт во встрече. На 51-й минуте Абу-Саид Эльдарушев оформил дубль, вновь выведя гостей вперёд. На 54-й минуте Антон Килин забил третий гол. На 85-й минуте Евгений Песегов забил последний гол гостей, оформив уверенную победу «Акрона» со счётом 4:1.

Для «Волгаря» это поражение стало вторым подряд — ранее астраханская команда проиграла «Нефтехимику» со счётом 1:2. «Акрон» же смог продолжить свою победную серию — в рамках 1-го тура Первой лиги ему удалось уверенно обыграть «КАМАЗ» со счётом 2:0.

В прошлом сезоне «Акрон» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Волгарь» закончил прошлый сезон на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги.