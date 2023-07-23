Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» уверенно обыграл «Волгарь» в матче 2-го тура Первой лиги

«Акрон» уверенно обыграл «Волгарь» в матче 2-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались астраханский «Волгарь» и «Акрон» из Тольятти. Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Акрон» одержал уверенную победу со счётом 4:1.

На седьмой минуте матча Абу-Саид Эльдарушев вывел гостей вперёд. На 45+3-й минуте Тимур Жамалетдинов сумел сравнять счёт во встрече. На 51-й минуте Абу-Саид Эльдарушев оформил дубль, вновь выведя гостей вперёд. На 54-й минуте Антон Килин забил третий гол. На 85-й минуте Евгений Песегов забил последний гол гостей, оформив уверенную победу «Акрона» со счётом 4:1.

Для «Волгаря» это поражение стало вторым подряд — ранее астраханская команда проиграла «Нефтехимику» со счётом 1:2. «Акрон» же смог продолжить свою победную серию — в рамках 1-го тура Первой лиги ему удалось уверенно обыграть «КАМАЗ» со счётом 2:0.

В прошлом сезоне «Акрон» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Волгарь» закончил прошлый сезон на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Эльдарушев – 7'   1:1 Жамалетдинов – 45+3'   1:2 Эльдарушев – 51'   1:3 Килин – 54'   1:4 Песегов – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023