Сергей Корниленко рассказал, что «Крылья» планируют продлить контракт с Георгием Зотовым
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о работе клуба в трансферное окно.
«Продлили аренду Сергея Бабкина — почему не выкупили права на него? Решили, что на сегодняшний день аренда с правом выкупа для клуба будет лучше.
Интересуемся ли аргентинским полузащитником Факундо Пересом? Трансферные новости мы не комментируем, а факты публикуем на официальном сайте.
Планируем ли продлевать контракт с Георгием Зотовым? Да, планируем продлить контракт с Георгием, мы общались на эту тему. К Данилу Липовому есть интерес клубов Первой лиги, каково его будущее? Мы ведём переговоры с несколькими клубами», – приводит слова Корниленко Metaratings.
Георгий Зотов пополнил состав «Крыльев» летом 2022 года.
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