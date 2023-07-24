Сергей Корниленко рассказал, что «Крылья» планируют продлить контракт с Георгием Зотовым

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о работе клуба в трансферное окно.

«Продлили аренду Сергея Бабкина — почему не выкупили права на него? Решили, что на сегодняшний день аренда с правом выкупа для клуба будет лучше.

Интересуемся ли аргентинским полузащитником Факундо Пересом? Трансферные новости мы не комментируем, а факты публикуем на официальном сайте.

Планируем ли продлевать контракт с Георгием Зотовым? Да, планируем продлить контракт с Георгием, мы общались на эту тему. К Данилу Липовому есть интерес клубов Первой лиги, каково его будущее? Мы ведём переговоры с несколькими клубами», – приводит слова Корниленко Metaratings.

Георгий Зотов пополнил состав «Крыльев» летом 2022 года.