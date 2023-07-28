Н’Дойе: будь я агентом Миранчука, посоветовал бы ему ехать в Испанию

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Сенегала Даме Н'Дойе поделился мнением о потенциале российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Каким я застал Миранчука десять лет назад? Уже тогда — большим талантом. Он мне нравился. Алексей — прекрасный футболист и отличный уважаемый человек.
Какие советы давал ему? Работать усерднее, пока молодой. Верить в себя, свои силы и свой талант. «Отдохнуть успеешь», — говорил я ему.
По нему было видно, что рано или поздно он уедет в Европу. Если бы я был агентом Лёши, посоветовал бы ему поехать играть в Ла Лигу. Миранчук — очень техничный игрок. И должен играть в Испании. Буду молиться за него. Желаю, чтобы однажды он выиграл топовый европейский чемпионат», — приводит слова Н'Дойе Sport24.
- 28 июля 2023
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