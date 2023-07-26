«Торино» не готов отдавать за Алексея Миранчука запрашиваемую сумму

«Торино» не сможет удовлетворить финансовые запросы «Аталанты» по полузащитнику Алексею Миранчуку, сообщает Calciomercato.

По информации источника, технический директор «Торино» Давиде Вагнати выступил за возвращение российского хавбека. Однако сумма трансфера, запрашиваемая «бергамасками», оказалась неподъёмной для потенциального покупателя. Руководство туринцев в ближайшее время попытается сбить цену за 27-летнего полузащитника.

Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 12 млн. За «Торино» Миранчук в прошлом сезоне сыграл 31 матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось о том, что Миранчук может выступать за резервную команду «Аталанты», если не покинет клуб из Бергамо этим летом.