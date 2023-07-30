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«Реал» хочет закончить сделку по Мбаппе до старта чемпионата Испании

«Реал» хочет закончить сделку по Мбаппе до старта чемпионата Испании
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«Реал» хотел бы разрешить ситуацию с переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в течение ближайших двух недель до начала нового сезона в Примере, сообщили источники ESPN. В мадридском клубе по-прежнему ждут, когда игрок или парижане сделают первые шаги для осуществления сделки.

В «Реале» понимают, что сумма трансфера составит более € 200 млн с учётом всех дополнительных выплат и готовы предложить Мбаппе шестилетний контракт до 2029 года. В мадридском клубе хотели бы, чтобы соглашение с французом соответствовало заключенному ими этим летом контракту с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник получает € 103 млн и может зарабатывать дополнительно ещё 30% от этой суммы в зависимости от различных условий.

По данным источников ESPN, «Реал» уже готов осуществить сделку по Мбаппе, но ждёт, что «ПСЖ» продемонстрирует свою готовность к переговорам. Ранее французский форвард отказался подписывать новый контракт с парижанами, а действующее соглашение рассчитано ещё лишь на один сезон.

«Реал» изначально был готов подождать до 2024 года. Но сейчас клуб начал опасаться, что в борьбу за Мбаппе вступят клубы из Английской Премьер-Лиги, которые могут увеличить как сумму трансфера, так и размер выплат игроку. В Мадриде рассчитывают, что француз, вместе с Беллингемом и Винисиусом Жуниором станут новыми лидерами команды. К тому же после отъезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию в распоряжении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в качестве специализированного центрфорварда остался только Хоселу.

В 1-м туре чемпионата Испании мадридцы сыграют в гостях с «Атлетиком» 12 августа.

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