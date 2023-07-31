Канада — Австралия: австралийки довели дело до разгрома в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 31 июля, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B проходит на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени.

На 58-й минуте Австралия довела счёт до разгромного. Третий гол команды забила Мэри Фаулер. Текущий счёт матча — 3:0.

Напомним, соперниками Канады и Австралии по группе В являются сборные Нигерии и Ирландии. За выход из группы борются Нигерия (4 очка), Канада (4 очка) и Австралия (3 очка). Ирландия (0 очков) уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.