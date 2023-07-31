Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио» практически сорван — Хачатрян

Переговоры между московским «Динамо» и римским «Лацио» по трансферу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна зашли в тупик, переход практически сорван. Об этом сообщает армянский журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что переговоры между «Динамо» и «Лацио» притормозились из-за желания итальянского клуба найти другую команду, чтобы отдать ей Захаряна в аренду на один сезон. Также появлялась информация, что главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри выступал против перехода российского полузащитника.
По информации СМИ, на Захаряна также претендует французский «Страсбург», в котором футболист может отыграть один сезон, а затем перейти в лондонский «Челси».
20-летний Захарян забил один гол и сделал один голевой пас в трёх матчах за «Динамо» в нынешнем сезоне.
- 31 июля 2023
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