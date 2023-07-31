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Илья Кутепов ответил на вопрос о своём будущем

Илья Кутепов ответил на вопрос о своём будущем
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Центральный защитник Илья Кутепов, покинувший «Торпедо» в начале лета, ответил на вопрос о том, где планирует продолжить карьеру.

«Меня пригласили на «Спартак» — «Балтика», так что буду смотреть. Надеюсь на хорошую и красивую игру.
Не знаю, когда увидите меня в деле. Работа ведётся. Конкретика есть, но мы пока в поиске оптимального решения», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2022/2023 Илья Кутепов провёл девять матчей за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. За автозаводцев Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».

Напомним, «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ и вылетело из высшего дивизиона чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

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