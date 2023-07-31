Илья Кутепов ответил на вопрос о своём будущем

Центральный защитник Илья Кутепов, покинувший «Торпедо» в начале лета, ответил на вопрос о том, где планирует продолжить карьеру.
«Меня пригласили на «Спартак» — «Балтика», так что буду смотреть. Надеюсь на хорошую и красивую игру.
Не знаю, когда увидите меня в деле. Работа ведётся. Конкретика есть, но мы пока в поиске оптимального решения», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В сезоне-2022/2023 Илья Кутепов провёл девять матчей за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. За автозаводцев Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».
Напомним, «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ и вылетело из высшего дивизиона чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.
- 31 июля 2023
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
19:27
-
19:23
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:47
-
16:42