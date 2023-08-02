Клопп заявил, что ФИФА должна обратить внимание на трансферное окно в Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил обеспокоенность из-за того факта, что в топ-5 лигах Европы трансферное окно закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии – 20 сентября. Таким образом, в течение почти трёх недель у европейских клубов не будет возможности заменить игроков в случае их перехода в саудовские команды.

«Самое плохое, что трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто ещё три недели. Это проблема для Европы. УЕФА и ФИФА должны найти решение», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» стартует в новом сезоне-2023/2024 АПЛ матчем с «Челси» 13 августа. Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия) и начнётся в 18:30 мск.

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа заняли пятое место, набрав 67 очков.