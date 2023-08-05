Агент защитника Тормены: мы ведём переговоры с «Краснодаром»

Агент защитника португальской «Браги» Витора Тормены заявил, что ведёт переговоры с «Краснодаром» о переходе своего клиента.

«Краснодар» действительно заинтересован в Тормене. Мы ведём переговоры, посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний воспитанник «Сан-Паулу» Витор Тормена перешёл в «Брагу» из другого португальского клуба — «Жил Висенте» — в 2019 году. В прошлом сезоне центральный защитник провёл за команду 40 матчей, в которых забил один гол и отдал результативную передачу. Футболист стал обладателем Кубка Португалии и Кубка лиги.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 5 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.