«Краснодар» подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой

Защитник «Вальядолида» Лукас Оласа станет игроком «Краснодара». Об этом сообщает уругвайский «твиттер» Buysan.

По информации источника, футболист подпишет трёхлетний контракт с российским клубом. Завтра, 6 августа, Оласа должен пройти медицинский осмотр и поставить свою подпись под соглашением с «Краснодаром».

29-летний Оласа играет на позиции левого защитника. В июне этого года футболист впервые сыграл за основную сборную Уругвая в товарищеском матче.

За «Вальядолид» Оласа играет с 2021 года.В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Контракт уругвайского защитника с «Вальдолидом» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оласы в € 2,5 млн.