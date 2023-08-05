Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой

«Краснодар» подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой
Комментарии

Защитник «Вальядолида» Лукас Оласа станет игроком «Краснодара». Об этом сообщает уругвайский «твиттер» Buysan.

По информации источника, футболист подпишет трёхлетний контракт с российским клубом. Завтра, 6 августа, Оласа должен пройти медицинский осмотр и поставить свою подпись под соглашением с «Краснодаром».

29-летний Оласа играет на позиции левого защитника. В июне этого года футболист впервые сыграл за основную сборную Уругвая в товарищеском матче.

За «Вальядолид» Оласа играет с 2021 года.В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Контракт уругвайского защитника с «Вальдолидом» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оласы в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Наблюдательный совет «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна по моральным причинам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023