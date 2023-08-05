«Краснодар» подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой
Поделиться
Защитник «Вальядолида» Лукас Оласа станет игроком «Краснодара». Об этом сообщает уругвайский «твиттер» Buysan.
По информации источника, футболист подпишет трёхлетний контракт с российским клубом. Завтра, 6 августа, Оласа должен пройти медицинский осмотр и поставить свою подпись под соглашением с «Краснодаром».
29-летний Оласа играет на позиции левого защитника. В июне этого года футболист впервые сыграл за основную сборную Уругвая в товарищеском матче.
За «Вальядолид» Оласа играет с 2021 года.В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.
Контракт уругвайского защитника с «Вальдолидом» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оласы в € 2,5 млн.
Комментарии
- 5 августа 2023
-
11:16
-
11:12
-
11:08
-
11:07
-
10:47
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
08:10
-
08:09
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:59
-
06:39
-
06:31
Партнерский контент