«Иногда надо получать по шапке». Баринов — о разгромном поражении «Локомотива» от ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4).

«Не забили и получили. Наверное, иногда надо получать по шапке. Больно и неприятно, но ничего страшного. Через два-три дня уже следующая игра», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.