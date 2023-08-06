Федотов: объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал первый гол полузащитника Хесуса Медины за «Спартак» в чемпионате России.
«Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА этим летом. Хесус дебютировал за «Спартак» на 59-й минуте матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» и забил гол через 40 секунд после выхода на замену. Его мяч стал победным и помог красно-белым одержать победу со счётом 4:1. Позднее тем же вечером свой матч проводил ЦСКА. Армейцы встречались с «Локомотивом» и тоже одержали победу со счётом 4:1.
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