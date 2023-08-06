Федотов выступил с яркой речью в раздевалке ЦСКА после разгромной победы в матче с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил с яркой речью в раздевалке после разгромной победы в матче третьего тура чемпионата России с «Локомотивом» (4:1).

«Парни, скажу коротко. Тренерский штаб вами гордится. Я поздравляю вас с этой победой. Мы тяжело начали, но матч продолжается до финального свистка и зато весело закончили. Поэтому браво! И за хорошую игру, за суперсамоотдачу, за командный дух, о чем мы всегда говорим. За то удовольствие, в этой непростой и сложной игре, которое мы получили, потому что у нас было стремление выиграть, победить, браво!» — сказал Федотов.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков. В следующем туре ЦСКА встретится с «Сочи».