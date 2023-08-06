Владимир Федотов: ждём усиления. Игроки развиваются, но это не грибы в лесу

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, смогут ли молодые игроки принести клубу результат на длинной дистанции.

«Мальчики — молодцы. Пытаются создавать конкуренцию, трудятся самозабвенно, выходят с большой самоотдачей. Мы всю душу вкладываем в их развитие. Думаю, и болельщикам приятно видеть своих воспитанников. Но в вопросе о том, смогут ли они выдержать на длинной дистанции и решить задачу, я с вами согласен. Ждём ли усиления? Ждём. Наши ребята развиваются, но это не грибы в лесу, где утром пришёл и новый урожай нарезал», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал шесть очков. Армейцы уступили «Уралу» (1:2), а позже обыграли «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).