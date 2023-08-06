Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов: ждём усиления. Игроки развиваются, но это не грибы в лесу

Владимир Федотов: ждём усиления. Игроки развиваются, но это не грибы в лесу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, смогут ли молодые игроки принести клубу результат на длинной дистанции.

«Мальчики — молодцы. Пытаются создавать конкуренцию, трудятся самозабвенно, выходят с большой самоотдачей. Мы всю душу вкладываем в их развитие. Думаю, и болельщикам приятно видеть своих воспитанников. Но в вопросе о том, смогут ли они выдержать на длинной дистанции и решить задачу, я с вами согласен. Ждём ли усиления? Ждём. Наши ребята развиваются, но это не грибы в лесу, где утром пришёл и новый урожай нарезал», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал шесть очков. Армейцы уступили «Уралу» (1:2), а позже обыграли «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).

Материалы по теме
Владимир Федотов: ЦСКА не должен убирать граффити Марио Фернандеса с фасада арены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023