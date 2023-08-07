«Интер Майами» переиграл «Даллас» в серии пенальти. Месси оформил дубль

В эти минуты завершился матч 1/8 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Даллас» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско (Техас, США). Счёт в основном время матча ничейный – 4:4. В серии пенальти клуб из Майами оказался сильнее.
На шестой минуте отличился нападающий Лионель Месси с передачи испанского защитника Жорди Альбы. Таким образом, аргентинский футболист забил свой шестой гол в футболке американской команды. На 85-й минуте аргентинец забил второй мяч. Он сравнял счёт за пять минут до окончания матча. А в серии 11-метровых у «Интера» никто не допустил ошибки. Месси свой удар также реализовал.
В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1.
- 7 августа 2023
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