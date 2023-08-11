Сёмин: рановато все прочат «Спартак» в чемпионы. К команде большие вопросы
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак». Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счётом 3:2.
«Я могу сказать, что немножко рановато «Спартак» все прочат в чемпионы. У команды пока что не всё в порядке. Сегодня закономерна победа «Урала». Ещё раз Виктор Гончаренко доказал, что роль тренера в победном матче — велика.
Гончаренко сделал замены, которые привели к победе, несмотря на то что «Урал» не реализовал стопроцентные возможности до этого. «Урал» не сдался и закономерно победил. У «Спартака» есть сильные игроки, как Бонгонда, но ещё большие вопросы к команде», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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