Гончаренко прекрасно играет со «Спартаком». Старт 4-го тура РПЛ. LIVE

Сегодня, 11 августа, стартует 4-й тур РПЛ. Откроет программу встреча «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге.
Виктор Гончаренко умеет играть со «Спартаком». Работая в пяти клубах Премьер-Лиги, белорусский специалист хотя бы раз, но побеждал красно-белых. Баланс против столичного клуба впечатляет: восемь побед, четыре ничьих и столько же поражений.
Интересно, что «Урал» Гончаренко сыграл с москвичами трижды и ни разу не уступил (одна победа, две ничьих). Самый памятный эпизод – двухматчевое противостояние в прошлом сезоне Кубка России в плей-офф Пути РПЛ, в результате которого дальше прошли уральцы.
Кстати, «Урал» в случае победы обойдёт команду Гильермо Абаскаля в турнирной таблице. А ведь «Спартаку» желательно не терять очки перед встречей с «Зенитом». А то преимущество и статус одного из двух лидеров чемпионата (наравне с «Краснодаром») будет потерян.
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