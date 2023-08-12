«Барселона» возобновила переговоры по игроку «Манчестер Сити» Канселу
Поделиться
«Барселона» возобновила контакты с «Манчестер Сити» и с окружением Жоау Канселу для осуществления перехода футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, главный тренер испанского клуба Хави считает Канселу приоритетной целью. Переговоры продолжатся в ближайшие дни.
29-летний португалец провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в мюнхенской «Баварии», с которой стал чемпионом Германии. За свою карьеру защитник успел поиграть за «Бенфику», «Валенсию», миланский «Интер» и туринский «Ювентус». На взрослом уровне Жоау завоевал 13 трофеев.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Контракт Канселу с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
02:12
-
02:09
-
01:49
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:02
-
00:01
- 11 августа 2023
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:33
-
23:27
-
23:08
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
Партнерский контент