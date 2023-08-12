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«Барселона» возобновила переговоры по игроку «Манчестер Сити» Канселу

«Барселона» возобновила переговоры по игроку «Манчестер Сити» Канселу
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«Барселона» возобновила контакты с «Манчестер Сити» и с окружением Жоау Канселу для осуществления перехода футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, главный тренер испанского клуба Хави считает Канселу приоритетной целью. Переговоры продолжатся в ближайшие дни.

29-летний португалец провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в мюнхенской «Баварии», с которой стал чемпионом Германии. За свою карьеру защитник успел поиграть за «Бенфику», «Валенсию», миланский «Интер» и туринский «Ювентус». На взрослом уровне Жоау завоевал 13 трофеев.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Контракт Канселу с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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