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Гвардиола рассказал про травму Де Брёйне в матче с «Бёрнли»

Гвардиола рассказал про травму Де Брёйне в матче с «Бёрнли»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне.

«К сожалению, он снова травмирован. Он сказал мне, что это та же травма, что произошла и в Лиге чемпионов. Он хорошо восстановился, но теперь мы потеряли его снова на неопределённое время. Нам нужно подумать и поговорить с врачами и физиотерапевтами. Он должен расслабиться, восстановиться и вернуться. Он чувствовал себя очень хорошо до травмы», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» обыграл вернувшийся после года в Чемпионшипе «Бёрнли» со счётом 3:0 в матче открытия английской футбольной Премьер-лиги. Эта победа стала восьмой подряд для «горожан» в противостоянии этих клубов. Общий счёт последних восьми очных встреч — 25:0 в пользу «Сити».

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