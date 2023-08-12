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«Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 0:3, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 11 августа 2023 года, дубль Эрлинга Холанда

Холанд разрывает уже на старте АПЛ. Хотя Гвардиола предъявляет ему даже после дубля
Григорий Телингатер
Холанд разрывает уже на старте АПЛ
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А «Бёрнли» Компани понравился, несмотря на 0:3.

Три минуты и три секунды. Столько потребовалось Эрлингу Холанду, чтобы забить первый гол в новом сезоне АПЛ. Причём ещё до перерыва нападающий сделал дубль. Во втором случае Холанду ассистировал уже не Родри Эрнандес, а Хулиан Альварес. Что объединяет эти два мяча, так это удары в одно касание. Оба раза Холанд в не самой удобной обстановке пробил сразу, не обрабатывая мяч. Норвежцу было достаточно, что мяч оказался под его рабочей левой ногой. Оба раза форвард ударил так, что у голкипера «Бёрнли» не было шансов.

Однако главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола в перерыве уходил в раздевалку и что-то высказывал Холанду. Причём делал это достаточно эмоционально, и это попало в трансляцию. Как только главный тренер увидел, что их снимает камера, то рукой повернул её в сторону, а потом продолжил что-то объяснять своему нападающему.

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Интересно, что перед матчем Гвардиолу спрашивали о мотивации после требла. Испанец ответил, что задача футболистов «толкать» его, а он как тренер, в свою очередь, будет «толкать» футболистов, как и все друг друга в клубе. По словам тренера, только такое отношение позволит команде не расслабляться.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 4'   0:2 Холанд – 36'   0:3 Эрнандес – 75'
Удаления: Зарури – 90+4' / нет

Кстати, расслабляться «Сити» точно не придётся. Хоть Родри и забил третий мяч, а победа получилась во многом лёгкой, но травму получил Кевин Де Брёйне. Капитану снова пришлось уйти с поля по ходу первого тайма. Так же было в последнем матче «Сити» прошлого сезона – в финале Лиги чемпионов с «Интером». Только на этот раз вместо бельгийца вышел новичок Матео Ковачич.

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Эрнандес – 68'

Что касается «Бёрнли», то, несмотря на поражение, команда по-своему понравилась. Это уже далеко не тот клуб, который славился своими костоломами при Шоне Дайче. При Венсане Компани команда играет в смелый футбол. Именно он позволил «Бёрнли» занять первое место в Чемпионшипе, а теперь за счёт прессинга отнимать мяч у «Сити», выходящего низом от ворот.

И это нужно учитывать, что у «Бёрнли» средний возраст основного состава – 23 года и 206 дней. Самый молодой состав в истории клуба, который когда-либо выходил в АПЛ.

А вот что происходит с другой командой из Манчестера:
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