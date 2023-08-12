Холанд разрывает уже на старте АПЛ. Хотя Гвардиола предъявляет ему даже после дубля

Три минуты и три секунды. Столько потребовалось Эрлингу Холанду, чтобы забить первый гол в новом сезоне АПЛ. Причём ещё до перерыва нападающий сделал дубль. Во втором случае Холанду ассистировал уже не Родри Эрнандес, а Хулиан Альварес. Что объединяет эти два мяча, так это удары в одно касание. Оба раза Холанд в не самой удобной обстановке пробил сразу, не обрабатывая мяч. Норвежцу было достаточно, что мяч оказался под его рабочей левой ногой. Оба раза форвард ударил так, что у голкипера «Бёрнли» не было шансов.

Однако главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола в перерыве уходил в раздевалку и что-то высказывал Холанду. Причём делал это достаточно эмоционально, и это попало в трансляцию. Как только главный тренер увидел, что их снимает камера, то рукой повернул её в сторону, а потом продолжил что-то объяснять своему нападающему.

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Интересно, что перед матчем Гвардиолу спрашивали о мотивации после требла. Испанец ответил, что задача футболистов «толкать» его, а он как тренер, в свою очередь, будет «толкать» футболистов, как и все друг друга в клубе. По словам тренера, только такое отношение позволит команде не расслабляться.

Кстати, расслабляться «Сити» точно не придётся. Хоть Родри и забил третий мяч, а победа получилась во многом лёгкой, но травму получил Кевин Де Брёйне. Капитану снова пришлось уйти с поля по ходу первого тайма. Так же было в последнем матче «Сити» прошлого сезона – в финале Лиги чемпионов с «Интером». Только на этот раз вместо бельгийца вышел новичок Матео Ковачич.

Что касается «Бёрнли», то, несмотря на поражение, команда по-своему понравилась. Это уже далеко не тот клуб, который славился своими костоломами при Шоне Дайче. При Венсане Компани команда играет в смелый футбол. Именно он позволил «Бёрнли» занять первое место в Чемпионшипе, а теперь за счёт прессинга отнимать мяч у «Сити», выходящего низом от ворот.

И это нужно учитывать, что у «Бёрнли» средний возраст основного состава – 23 года и 206 дней. Самый молодой состав в истории клуба, который когда-либо выходил в АПЛ.