Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков высказался об экс-игроках «Крыльев Советов» в «Локомотиве»

Глушенков высказался об экс-игроках «Крыльев Советов» в «Локомотиве»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался об игре в клубе вместе с другими экс-футболистами самарских «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым и Владиславом Сарвели, отметив, что это помогает им в плане сыгранности.

«Помогает ли наличие в «Локомотиве» других экс-игроков «Крыльев Советов» в плане сыгранности? Конечно, какие-то моменты давались нам легче, так как выходили вместе на поле ещё до «Локо», но уже появилось взаимопонимание и с другими ребятами: отыграли больше чем полгода вместе», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».

Сегодня, 12 августа, Глушенков, Пиняев и Сарвели вместе выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Материалы по теме
Глушенков: нисколько не удивлён хорошим стартом сезона у «Крыльев Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023