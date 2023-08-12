Глушенков высказался об экс-игроках «Крыльев Советов» в «Локомотиве»

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался об игре в клубе вместе с другими экс-футболистами самарских «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым и Владиславом Сарвели, отметив, что это помогает им в плане сыгранности.

«Помогает ли наличие в «Локомотиве» других экс-игроков «Крыльев Советов» в плане сыгранности? Конечно, какие-то моменты давались нам легче, так как выходили вместе на поле ещё до «Локо», но уже появилось взаимопонимание и с другими ребятами: отыграли больше чем полгода вместе», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».

Сегодня, 12 августа, Глушенков, Пиняев и Сарвели вместе выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.