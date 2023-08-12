ЦСКА вырвал победу у «Рязани-ВДВ» в матче 16-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлией Веселовой. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.
На четвёртой минуте с пенальти отличилась полузащитница «Рязани» Наталья Перепечина. Хозяйки отыгрались на 69-й минуте усилиями нападающей Габриэль Абуди Онгене. На 78-й минуте полузащитница гостей Ксения Коноваева получила вторую жёлтую карточку и была удалена с поля. Победу ЦСКА принесла полузащитница Надежда Смирнова, которая отличилась на 90-й минуте.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 45 очков после 16 матчей. «Рязань-ВДВ» находится на седьмой строчке, заработав 19 очков.
- 12 августа 2023
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