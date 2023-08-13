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Алдонин: «Реал Сосьедад» — отличный вариант для продолжения карьеры Захаряна

Алдонин: «Реал Сосьедад» — отличный вариант для продолжения карьеры Захаряна
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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался по поводу перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Это вызов и хороший шанс проявить себя в новом клубе. Для Захаряна очень хорошо попробовать себя в таком возрасте в чемпионате Испании. Такой переход может быть большим плюсом для сборной в будущем. Для Арсена это отличный вариант продолжения карьеры», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Как сообщалось ранее, 20-летний атакующий полузащитник «Динамо» сегодня вылетит в Испанию для прохождения медосмотра. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 15 млн.

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