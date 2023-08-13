Шунин: было жалко Захаряна, когда он не мог уехать. Рад, что у него получилось

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Очень много разных разговоров ходило вокруг Арсена. Честно говоря, было его жалко в том плане, что команд много интересуется, но всё время что-то не получается. Очень рад, что у него всё получилось. Это его решение. Пусть получает удовольствие и играет», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах, забил один мяч и оформил одну результативную передачу. Также на счету российского полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России и один гол.