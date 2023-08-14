Геннадий Орлов объяснил лидерство «Краснодара» в чемпионате России

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.
«Краснодарцы идут на первом месте. У них команда очень усилилась. Ивич — настоящий тренер, на каждой позиции есть запасной, который может выйти и заменить травмированного игрока. В атаке есть Кордоба и очень быстрый Олусегун. И, конечно, Сперцян. Сперцян – это футбольный перчик. Эдуард забил два мяча в последней игре, и он лидер», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
Турнирную таблицу чемпионата России после четырёх туров возглавляет «Краснодар», набравший 12 очков. Второе место занимает екатеринбургский «Урал» (10), третье — московский ЦСКА (9). На четвёртой строчке находится московский «Спартак» (9), пятёрку замыкают самарские «Крылья Советов» (8).
- 14 августа 2023
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:02