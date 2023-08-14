Геннадий Орлов объяснил лидерство «Краснодара» в чемпионате России

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодарцы идут на первом месте. У них команда очень усилилась. Ивич — настоящий тренер, на каждой позиции есть запасной, который может выйти и заменить травмированного игрока. В атаке есть Кордоба и очень быстрый Олусегун. И, конечно, Сперцян. Сперцян – это футбольный перчик. Эдуард забил два мяча в последней игре, и он лидер», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Турнирную таблицу чемпионата России после четырёх туров возглавляет «Краснодар», набравший 12 очков. Второе место занимает екатеринбургский «Урал» (10), третье — московский ЦСКА (9). На четвёртой строчке находится московский «Спартак» (9), пятёрку замыкают самарские «Крылья Советов» (8).