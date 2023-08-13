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Чемпионат России по футболу, обзор 4-го тура РПЛ, видео: скандал в матче «Зенит» — «Факел», победа «Динамо», гол ЦСКА

Самые важные события воскресенья в РПЛ. Скандал в матче «Зенита» и огонь-концовка у ЦСКА
Михаил Рождественский
Самые важные события воскресенья в РПЛ
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А ещё победа «Динамо» над командой Игнашевича.

4-й тур РПЛ растянулся на четыре дня. Самым ярким, пожалуй, стало воскресенье, 13 августа. Три матча — и в каждом по мощному сюжету. Рассказываем, что из случившегося нельзя упустить.

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«Динамо» задушило «Балтику» Игнашевича

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Бессмертный – 55'   2:0 Макаров – 75'

Команду из Калининграда принято хвалить, и в первом тайме в Москве она действительно оказывала неплохое сопротивление. Но после перерыва «Динамо» показало класс. Футболисты Марцела Лички дважды подловили «Балтику» на одинаковых ошибках и забили два мяча. Первый — на счету 19-летнего Станислава Бессмертного, который впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе.

Вдобавок «Динамо» удалось не пропустить, и это уже можно назвать достижением. До этого команде Лички не удавалось сохранить свои ворота в безопасности. Момент подобрали идеальный, ведь Антон Шунин оформил 100-й «сухарь» в РПЛ в своём 350-м матче за «Динамо» во всех турнирах. Двойной юбилей!

Теперь у «Динамо» мини-серия из двух побед в РПЛ, семь очков и седьмое место. А вот «Балтика» по-прежнему лишь с одной победой застряла возле зоны стыков.

Больше подробностей о победе «Динамо»:
«Динамо» наказало команду Игнашевича за идентичные ошибки. Исторический матч для Шунина!
«Динамо» наказало команду Игнашевича за идентичные ошибки. Исторический матч для Шунина!

«Зенит» тоже победил, но со скандалом. Конфликты были неизбежны

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сергеев – 16'   2:0 Мантуан – 90+8'

Вот где реально летели искры, так это в Санкт-Петербурге. Матч «Зенита» с «Факелом» вряд ли стал бы таким, если бы не жёсткая игра против Клаудиньо. Игроки воронежцев постепенно выводили бразильца из себя и явно перестарались. В итоге уже после замены полузащитника градус сохранился, и случилось несколько стычек.

Если говорить об игре, то «Зенит» быстро открыл счёт: Сергей Семак выпустил связку нападающих Матео Кассьерра — Иван Сергеев, и они соорудили гол.

А вот забить второй мяч чемпионы никак не могли и дотянули до концовки. Там-то и случилось самое интересное. «Факел» претендовал на пенальти из-за игры рукой Страхини Эраковича, вмешался VAR, но судья назначил штрафной в пользу «Зенита», поскольку перед этим случился фол. На поле разгорелась потасовка. А потом «Зенит» забил второй и окончательно убил интригу: вышедшие на замену Алексей Сутормин и Мантуан реализовали быструю контратаку.

Вадим Евсеев, порадовавший всех в начале матча своим особым зрительским местом в виде стула, после игры был максимально серьёзен. Его пресс-конференция продлилась 30 секунд. Тренер «Факела» просто иронично поздравил соперника с победой и ушёл.

«Зенит» постепенно возвращается в группу лидеров и теперь занимает шестое место. А у «Факела» положение плохое: последнее место и статус единственной команды, не набравшей ни одного очка за четыре тура.

Разбор момента с неназначенным пенальти:
«Судья рядом и не замечает очевидного». Почему в ворота «Зенита» не назначили пенальти?
«Судья рядом и не замечает очевидного». Почему в ворота «Зенита» не назначили пенальти?

Мощнейшая развязка в матче ЦСКА с голом-шедевром

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Джорджевич – 51'   1:1 Силвейра – 78'   2:1 Заболотный – 89'   3:1 Рядно – 90+4'
Удаления: нет / Алвес – 47'

Закрывали игровой день ЦСКА и «Сочи». Матч получился излишне грубым. В первом тайме вместо голов пришлось смотреть на жёлтые карточки, а логичным исходом зарубы стал удар в спину Кирилла Глебова. Нападающего ЦСКА не просто заменили, но ещё и госпитализировали, потому что он не мог пошевелить ногой. К счастью, по словам Владимира Федотова, серьёзных проблем у футболиста не будет.

Зато во втором тайме началось настоящее шоу. «Сочи» быстро остался в меньшинстве из-за размахивавшего локтями Марсело Алвеса, а ЦСКА повёл благодаря автоголу Луки Джорджевича. У команды Федотова было преимущество, но забить второй никак не получалось. В концовке «Сочи» наказал соперника за растранжиренные моменты и сравнял!

Казалось, что после гола вдохновлённый «Сочи» всё же сможет довести дело до ничьей. Но тут включился Антон Заболотный. Он забил своему однофамильцу, выпрыгнув на подаче с углового, и сдержал обещание. Ведь на днях нападающий промахнулся из убойной позиции, и ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России. После той игры Заболотный сказал в раздевалке, что сделает всё, чтобы исправиться в выходные. Так и получилось!

Ну а на 90+4-й минуте мы увидели настоящий шедевр. 17-летний защитник ЦСКА Михаил Рядно, вышедший играть в ретробутсах, положил красотищу в девятку из-за штрафной. Шикарный удар и жирная точка в матче.

ЦСКА, хоть и начал сезон с поражения, с тех пор устроил себе трёхматчевую победную серию в РПЛ и теперь занимает третье место в таблице, уступая только «Краснодару» и сенсационному «Уралу». «Сочи» же с тремя очками обитает рядом с «Балтикой», на 11-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ.
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