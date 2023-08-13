Самые важные события воскресенья в РПЛ. Скандал в матче «Зенита» и огонь-концовка у ЦСКА

4-й тур РПЛ растянулся на четыре дня. Самым ярким, пожалуй, стало воскресенье, 13 августа. Три матча — и в каждом по мощному сюжету. Рассказываем, что из случившегося нельзя упустить.

«Динамо» задушило «Балтику» Игнашевича

Команду из Калининграда принято хвалить, и в первом тайме в Москве она действительно оказывала неплохое сопротивление. Но после перерыва «Динамо» показало класс. Футболисты Марцела Лички дважды подловили «Балтику» на одинаковых ошибках и забили два мяча. Первый — на счету 19-летнего Станислава Бессмертного, который впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе.

Вдобавок «Динамо» удалось не пропустить, и это уже можно назвать достижением. До этого команде Лички не удавалось сохранить свои ворота в безопасности. Момент подобрали идеальный, ведь Антон Шунин оформил 100-й «сухарь» в РПЛ в своём 350-м матче за «Динамо» во всех турнирах. Двойной юбилей!

Теперь у «Динамо» мини-серия из двух побед в РПЛ, семь очков и седьмое место. А вот «Балтика» по-прежнему лишь с одной победой застряла возле зоны стыков.

«Зенит» тоже победил, но со скандалом. Конфликты были неизбежны

Вот где реально летели искры, так это в Санкт-Петербурге. Матч «Зенита» с «Факелом» вряд ли стал бы таким, если бы не жёсткая игра против Клаудиньо. Игроки воронежцев постепенно выводили бразильца из себя и явно перестарались. В итоге уже после замены полузащитника градус сохранился, и случилось несколько стычек.

Если говорить об игре, то «Зенит» быстро открыл счёт: Сергей Семак выпустил связку нападающих Матео Кассьерра — Иван Сергеев, и они соорудили гол.

А вот забить второй мяч чемпионы никак не могли и дотянули до концовки. Там-то и случилось самое интересное. «Факел» претендовал на пенальти из-за игры рукой Страхини Эраковича, вмешался VAR, но судья назначил штрафной в пользу «Зенита», поскольку перед этим случился фол. На поле разгорелась потасовка. А потом «Зенит» забил второй и окончательно убил интригу: вышедшие на замену Алексей Сутормин и Мантуан реализовали быструю контратаку.

Вадим Евсеев, порадовавший всех в начале матча своим особым зрительским местом в виде стула, после игры был максимально серьёзен. Его пресс-конференция продлилась 30 секунд. Тренер «Факела» просто иронично поздравил соперника с победой и ушёл.

«Зенит» постепенно возвращается в группу лидеров и теперь занимает шестое место. А у «Факела» положение плохое: последнее место и статус единственной команды, не набравшей ни одного очка за четыре тура.

Мощнейшая развязка в матче ЦСКА с голом-шедевром

Закрывали игровой день ЦСКА и «Сочи». Матч получился излишне грубым. В первом тайме вместо голов пришлось смотреть на жёлтые карточки, а логичным исходом зарубы стал удар в спину Кирилла Глебова. Нападающего ЦСКА не просто заменили, но ещё и госпитализировали, потому что он не мог пошевелить ногой. К счастью, по словам Владимира Федотова, серьёзных проблем у футболиста не будет.

Зато во втором тайме началось настоящее шоу. «Сочи» быстро остался в меньшинстве из-за размахивавшего локтями Марсело Алвеса, а ЦСКА повёл благодаря автоголу Луки Джорджевича. У команды Федотова было преимущество, но забить второй никак не получалось. В концовке «Сочи» наказал соперника за растранжиренные моменты и сравнял!

Казалось, что после гола вдохновлённый «Сочи» всё же сможет довести дело до ничьей. Но тут включился Антон Заболотный. Он забил своему однофамильцу, выпрыгнув на подаче с углового, и сдержал обещание. Ведь на днях нападающий промахнулся из убойной позиции, и ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России. После той игры Заболотный сказал в раздевалке, что сделает всё, чтобы исправиться в выходные. Так и получилось!

Ну а на 90+4-й минуте мы увидели настоящий шедевр. 17-летний защитник ЦСКА Михаил Рядно, вышедший играть в ретробутсах, положил красотищу в девятку из-за штрафной. Шикарный удар и жирная точка в матче.

ЦСКА, хоть и начал сезон с поражения, с тех пор устроил себе трёхматчевую победную серию в РПЛ и теперь занимает третье место в таблице, уступая только «Краснодару» и сенсационному «Уралу». «Сочи» же с тремя очками обитает рядом с «Балтикой», на 11-й строчке.