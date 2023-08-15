Тим Крул станет игроком «Лутона» — Романо

Голкипер «Норвича» Тим Крул в скором времени перейдёт в «Лутон». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны полностью согласовали все детали трансфера. «Лутон» также договорился об условиях контракта и с 35-летним футболистом и его представителями.

Сообщается, что в данный момент Крул проходит медицинское обследование для перехода в новый клуб. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие сутки.

В сезоне-2022/2023 Крул провёл 17 матчей за «Норвич» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тысяч.

Ранее стало известно о переходе в «Лутон» бывшего игрока «Челси» Росса Баркли.