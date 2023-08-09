Росс Баркли стал игроком «Лутона»

Бывший полузащитник сборной Англии Росс Баркли перешёл в «Лутон» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. 29-летний хавбек уже успел дать комментарии относительно своего трансфера.
«Почему я выбрал «Лутон»? Переход в команду английской Премьер-лиги — отличная история. Это серьёзная мотивация для меня. Я всё ещё относительно молод, и за последние пару лет я играл не так много, как мне хотелось бы. Несмотря на это, я полон энергии и полностью готов к новому вызову», — приводит слова Баркли пресс-служба «Лутона».
Фото: lutontown.co.uk
В сезоне-2022/2023 Баркли провёл 28 матчей за «Ниццу» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Лутон» нападающего Чидози Огбене.
- 9 августа 2023
-
19:11
-
19:03
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:48
-
18:46
-
18:44
-
18:22
-
18:18
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:29