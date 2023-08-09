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Росс Баркли стал игроком «Лутона»

Росс Баркли стал игроком «Лутона»
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Бывший полузащитник сборной Англии Росс Баркли перешёл в «Лутон» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. 29-летний хавбек уже успел дать комментарии относительно своего трансфера.

«Почему я выбрал «Лутон»? Переход в команду английской Премьер-лиги — отличная история. Это серьёзная мотивация для меня. Я всё ещё относительно молод, и за последние пару лет я играл не так много, как мне хотелось бы. Несмотря на это, я полон энергии и полностью готов к новому вызову», — приводит слова Баркли пресс-служба «Лутона».

Фото: lutontown.co.uk

В сезоне-2022/2023 Баркли провёл 28 матчей за «Ниццу» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Лутон» нападающего Чидози Огбене.

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