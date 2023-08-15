Магуйар не перейдёт в «Вест Хэм» и останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Английский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не перейдёт в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и останется в составе «красных дьяволов» на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации журналиста, источники, приближенные к окружению Магуйара, сообщают, что Гарри, несмотря на то что уважает «Вест Хэм» как клуб, никогда не имел соглашения с «молотобойцами» по личным условиям контракта. Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед», продолжает любить этот клуб и верит, что сможет получить большое количество игрового времени в новом сезоне, чтобы проявить себя в составе «красных» дьяволов».
Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за € 87 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. На сегодняшний день ориентировочная стоимость игрока составляет € 20 млн. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.
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