Магуйар не перейдёт в «Вест Хэм» и останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Английский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не перейдёт в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и останется в составе «красных дьяволов» на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации журналиста, источники, приближенные к окружению Магуйара, сообщают, что Гарри, несмотря на то что уважает «Вест Хэм» как клуб, никогда не имел соглашения с «молотобойцами» по личным условиям контракта. Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед», продолжает любить этот клуб и верит, что сможет получить большое количество игрового времени в новом сезоне, чтобы проявить себя в составе «красных» дьяволов».

Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за € 87 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. На сегодняшний день ориентировочная стоимость игрока составляет € 20 млн. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.