Де Кетеларе перешёл в «Аталанту» из «Милана» на правах аренды с правом выкупа

Бельгийский нападающий «Милана» Шарль Де Кетеларе стал игроком «Аталанты». 22-летний футболист перешёл в клуб из Бергамо на правах аренды с опцией выкупа. Об этом сообщает официальный сайт «Аталанты».

По информации журналист Николо Скиры, «Аталанта» выплатит «россонерри» около € 3 млн за аренду Де Кетеларе, а также будет иметь опцию выкупа бельгийского нападающего за € 23 млн плюс € 4 млн в виде возможных бонусов. С игроком заключили долгосрочный контракт до 2028 года, где один год он проведёт в аренде, а остальные четыре будет уже полноценным игроком клуба в том случае, если «Аталанта» решит его выкупить. Де Кетеларе будет получать около € 2,5 млн по новому контракту. «Милан» также будет иметь право забрать 10% с суммы будущей продажи бельгийца.

Игрок является воспитанником «Брюгге», за который провёл три сезона. За это время он сыграл в 120 матчах, забил 25 голов и отдал 18 голевых передач. Молодой бельгиец перешёл в «Милан» в 2022 году за € 35,5 млн. В своём первом сезоне в Италии он смог записать на свой счёт лишь один ассист.