Вратарь «Крыльев Советов» Фролов рассказал, как принёс на тренировку гранату

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что однажды принёс на тренировку команды светошумовую гранату, чтобы повеселиться. Вратарь признался, что посчитал это безобидной шуткой. Также Фролов рассказал о реакции на гранату других игроков «Крыльев».
«Как-то на тренировку «Крыльев» принёс светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдёргиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело.
Оценила ли молодёжь? Один раз я её Александру Коваленко дал. У нас было командное мероприятие за городом. Я говорю: «Коваль, не бойся: выдёргиваешь чеку, бросаешь и она просто делает бабах. Ничего такого». Ты бы видел! Он не мог чеку выдернуть. Дёргает, дёргает, сил не хватает. Уже беситься начал. В итоге мы ему выдернули, он сначала стоял зажатый, боялся. Потом бросил, граната взорвалась. Счастью не было предела, ты что!» — приводит слова Фролова Sport24.
- 17 августа 2023
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