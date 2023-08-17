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Вратарь «Крыльев Советов» Фролов рассказал, как принёс на тренировку гранату

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов рассказал, как принёс на тренировку гранату
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что однажды принёс на тренировку команды светошумовую гранату, чтобы повеселиться. Вратарь признался, что посчитал это безобидной шуткой. Также Фролов рассказал о реакции на гранату других игроков «Крыльев».

«Как-то на тренировку «Крыльев» принёс светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдёргиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело.

Оценила ли молодёжь? Один раз я её Александру Коваленко дал. У нас было командное мероприятие за городом. Я говорю: «Коваль, не бойся: выдёргиваешь чеку, бросаешь и она просто делает бабах. Ничего такого». Ты бы видел! Он не мог чеку выдернуть. Дёргает, дёргает, сил не хватает. Уже беситься начал. В итоге мы ему выдернули, он сначала стоял зажатый, боялся. Потом бросил, граната взорвалась. Счастью не было предела, ты что!» — приводит слова Фролова Sport24.

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