«Сокол» отдал экс-полузащитника «Ростова» в аренду «Калуге»

Полузащитник «Сокола» Дмитрий Вебер до зимней паузы будет выступать в ФК «Калуга» во Второй лиге на правах аренды, сообщает официальный сайт саратовского клуба.

24-летний футболист в этом сезоне ни разу не выходил на поле. В прошлом сезоне Вебер выступал за «Биолог-Новокубанск», где провёл 11 матчей и забил один гол. Также на счету полузащитника три игры в основном составе «Ростова» — одна в Российской Премьер-Лиге и две в Кубке России. В ходе своей карьеры Вебер также выступал за ростовский СКА и «Коломну».

«Калуга» в нынешнем сезоне играет в третьей группе дивизиона «Б» Второй лиги. На данный момент клуб занимает первое место в турнире, набрав 12 очков в четырёх матчах.

«Сокол» занимает четвёртое место в Первой лиге с 10 очками после пяти туров.