«Сокол» отдал экс-полузащитника «Ростова» в аренду «Калуге»

Полузащитник «Сокола» Дмитрий Вебер до зимней паузы будет выступать в ФК «Калуга» во Второй лиге на правах аренды, сообщает официальный сайт саратовского клуба.
24-летний футболист в этом сезоне ни разу не выходил на поле. В прошлом сезоне Вебер выступал за «Биолог-Новокубанск», где провёл 11 матчей и забил один гол. Также на счету полузащитника три игры в основном составе «Ростова» — одна в Российской Премьер-Лиге и две в Кубке России. В ходе своей карьеры Вебер также выступал за ростовский СКА и «Коломну».
«Калуга» в нынешнем сезоне играет в третьей группе дивизиона «Б» Второй лиги. На данный момент клуб занимает первое место в турнире, набрав 12 очков в четырёх матчах.
«Сокол» занимает четвёртое место в Первой лиге с 10 очками после пяти туров.
- 18 августа 2023
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
05:25
-
04:59
-
04:58
-
04:47
-
04:12
-
03:53
-
03:53
-
03:35
-
03:15
-
02:56
-
02:33
-
02:10
-
01:57
-
01:34
-
01:16
-
00:59
-
00:40
-
00:34
-
00:22
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:00
- 17 августа 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:38
-
23:38
-
23:25
-
23:11
-
23:11
-
22:59